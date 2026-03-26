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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 13-jährige Vermisste aus Elmenhorst (LK NWM) wohlbehalten angetroffen

Grevesmühlen (ots)

Die seit dem heutigen Donnerstagvormittag in Elmenhorst vermisste 13-Jährige - siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/rai4j - konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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