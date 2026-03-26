Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 13-jährige Vermisste aus Elmenhorst (LK NWM) wohlbehalten angetroffen

Grevesmühlen (ots)

Die seit dem heutigen Donnerstagvormittag in Elmenhorst vermisste 13-Jährige - siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/rai4j - konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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