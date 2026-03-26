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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Flucht vor Polizeikontrolle - Ermittlungen gegen 54-jährigen Tatverdächtigen eingeleitet

Kühlungsborn/Rerik (Landkreis Rostock) (ots)

Am Vormittag des 25.03.2026 versuchte der Fahrer eines Audi, sich einer Verkehrskontrolle durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Doberan zu entziehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 09:40 Uhr wurden Polizeibeamte auf das Fahrzeug aufmerksam, als ihnen dieses auf der Landesstraße 12 in Kühlungsborn in Fahrtrichtung Rerik entgegenkam. Aus vorangegangenen polizeilichen Einsätzen war den Beamten bekannt, dass der 54-jährige deutsche Fahrzeugführer aus der Region nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Auf Höhe der Straße Zur Asbeck beabsichtigten die Polizeikräfte, das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer beschleunigte jedoch unmittelbar und entzog sich der Kontrolle. Im weiteren Verlauf versuchte der Tatverdächtige, sich durch erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen der polizeilichen Maßnahme zu entziehen. Dabei wurden zeitweise Geschwindigkeiten von mehr als 180 km/h erreicht. Aufgrund der sich insbesondere innerhalb der durchfahrenen Ortschaften ergebenden Gefährdungssituationen für andere Verkehrsteilnehmer, darunter Radfahrer und Fußgänger, reduzierten die eingesetzten Polizeikräfte ihre Geschwindigkeit wiederholt.

Im Bereich Rerik gelang es den Beamten schließlich, das Fahrzeug festzustellen und die Weiterfahrt zu unterbinden. Personen wurden im Verlauf des Einsatzes nicht verletzt.

Gegen den 54-jährigen deutschen Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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