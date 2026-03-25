Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Witterungsbedingte Einsätze im Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots)

Am heutigen Mittwoch kam es insbesondere in den Vormittagsstunden zu einer Vielzahl polizeilicher Einsätze im Zusammenhang mit dem anhaltenden Sturm. Die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Rostock mussten in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr insgesamt 22 witterungsbedingte Einsätze wahrnehmen. In 16 Fällen waren Bäume oder andere Gegenstände auf die Fahrbahn gefallen und bildeten eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer. In drei weiteren Fällen erfasste der Wind die geöffnete Tür eines Fahrzeuges wodurch diese weiter aufgestoßen und gegen ein weiteres Fahrzeug schlug. Die anderen drei Einsätze erfolgten wegen eines drohenden abzureißenden Plakates in Rostock, einen ausgelösten Alarm in Börgerende und einem umherfliegenden Trampolin im Bützower Bereich. Insgesamt belaufen sich die geschätzten Schäden jedoch auf unter 10.000 Euro. Menschen wurden bei den polizeilich bekannten Sturmereignissen nicht verletzt.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell