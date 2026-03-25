Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Grevesmühlen (ots)

Am 25.03.2026, um 09:13 Uhr befuhr eine 36 jährige mit ihrem PKW Opel die Straße Grüner Weg in Richtung B105 und wollte die Kreuzung an der Wismarschen Straße überqueren. Ein 63 jähriger Fahrzeugführer eines PKW Hyundai fuhr aus der Wismarschen Straße ebenfalls auf die Kreuzung auf und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Autobahnpolizeireviers Metelsdorf Alkoholgeruch bei dem 63 jährigen fest und ein Test ergab einen Wert von 1,04 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt, ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde ebenfalls eingeleite. In diesem wird auch zu klären sein, wer die Kreuzung trotz roter Ampel befahren hat. Der Gesamtschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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