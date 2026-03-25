Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisstensuche nach jungem Mann aus Schwerin

Schwerin (ots)

Seit dem 24.03.2026 wird ein 19-jähriger junger Mann aus Schwerin vermisst.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Schwerin unter unter der Tel. (0385) 51802224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.

https://t1p.de/8qbrb

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