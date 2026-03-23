Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hinweis führt Polizei zu Jugendgruppe- Ermittlungen wegen mehrerer Delikte

Ludwigslust (ots)

Am Samstagabend gegen 19:40 Uhr wurde der Polizei eine Sachbeschädigung am Bahnhof in Ludwigslust gemeldet. Demnach soll eine Gruppe Jugendlicher eine Tür beschädigt haben.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich zunächst keine tatverdächtigen Personen mehr vor Ort. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass die Haupteingangstür des Bahnhofs beschädigt worden war. Eine intensive Suche im Nahbereich blieb zunächst erfolglos.

Kurze Zeit später ging ein erneuter Hinweis ein, wonach sich die betreffende Jugendgruppe in der Nähe aufhalten solle. Im Bereich der Bahnhofstraße sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen und einem Zeugen gekommen, der im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung am Bahnhof stehe.

Insgesamt wurden vier Jugendliche im Aller zwischen 14 und 16 Jahren angetroffen und kontrolliert. Dabei wurden bei einer Person Betäubungsmittel sowie mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei in Ludwigslust ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Körperverletzung, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Diebstahls gegen die Jugendlichen.

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