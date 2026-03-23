Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in der Schweriner Altstadt - Polizei stellt zwei Tatverdächtige

Schwerin (ots)

In den frühen Morgenstunden des 21.03.2026 ist es in der Schweriner Altstadt zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Aufmerksame Zeugen wurden im Bereich des Klöresgangs auf das Geschehen aufmerksam und verständigten umgehend die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 42-jähriger deutscher Geschädigter gegen 07:00 Uhr von vier Männern angesprochen und in der Folge bedrängt. Im weiteren Verlauf soll einer der Tatverdächtigen das Mobiltelefon des Mannes an sich genommen haben. Als ein Zeuge auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Täter mit dem Handy. Der 42-Jährige blieb unverletzt.

Dank der schnellen Alarmierung sowie einer guten Personenbeschreibung konnten die umgehend eingesetzten Streifenteams der Polizei zwei Tatverdächtige im Bereich Lobedanzgang stellen. Es handelt sich dabei um einen 32-jährigen marokkanischen sowie einen 24-jährigen tunesischen Staatsangehörigen. Zwei weitere Tatverdächtige sind weiterhin flüchtig.

Bei der Durchsuchung der beiden Männer konnte das entwendete Mobiltelefon zunächst nicht aufgefunden werden. Im Rahmen weiterer polizeilicher Maßnahmen gelang es jedoch, das Handy sicherzustellen und dem Geschädigten zurückzugeben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen. Weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identifizierung der bislang flüchtigen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (telefonisch unter 0385 51802224 oder per Mail an kk.schwerin@polmv.de).

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den aufmerksamen Zeugen für ihre gezeigte Zivilcourage.

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