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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerletzten Beteiligten auf B105 bei Dassow

Grevesmühlen (ots)

Am 23.03.2026 gegen 21:41 Uhr kam es auf der B105 zwischen den Ortslagen Zarnewenz und Dassow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrzeugführer eines PKW Mercedes befand sich in Fahrtrichtung Dassow. Infolge eines Überholvorganges kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der PKW mit den vier Insassen im Alter von 18-21 Jahren überschlug sich daraufhin mehrfach und kam auf einem Feld zum Stehen. Die sowohl leicht- als auch schwerverletzten Insassen, wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum geflogen. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Ermittlung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die DEKRA hinzugezogen. Die B105 war für die Zeit der Unfallaufnahme und der weiteren Maßnahmen voll gesperrt und konnte erst um 02:40 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro. Gegen den nicht lebensbedrohlich verletzten Fahrzeugführer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

POK Ole Szabries

PR Grevesmühlen

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