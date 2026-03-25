POL-HRO: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach jungem Mann aus Schwerin
Schwerin (ots)
Der seit dem 24.03.2026 vermisste 19-jährige Mann aus Schwerin konnte am heutigen Morgen durch die Polizei aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung der persönlichen Daten sowie insbesondere des Fotos der vermissten Person. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock
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