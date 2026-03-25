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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach jungem Mann aus Schwerin

Schwerin (ots)

Der seit dem 24.03.2026 vermisste 19-jährige Mann aus Schwerin konnte
am heutigen Morgen durch die Polizei aufgefunden werden.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung
der persönlichen Daten sowie insbesondere des Fotos der vermissten 
Person.

Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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  • 25.03.2026 – 04:49

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    Schwerin (ots) - Seit dem 24.03.2026 wird ein 19-jähriger junger Mann aus Schwerin vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Schwerin unter unter der Tel. (0385) 51802224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://t1p.de/8qbrb Rückfragen bitte an: ...

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