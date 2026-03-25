Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 16-jährige Vermisste aus Schwerin wohlbehalten angetroffen

Schwerin (ots)

Die seit dem 22.März 2026 in Schwerin gesuchte 16-Jährige konnte am heutigen Nachmittag wohlbehalten angetroffen werden.

Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/k4f1c

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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