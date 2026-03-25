PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 16-jährige Vermisste aus Schwerin wohlbehalten angetroffen

Schwerin (ots)

Die seit dem 22.März 2026 in Schwerin gesuchte 16-Jährige konnte am heutigen Nachmittag wohlbehalten angetroffen werden.

Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/k4f1c

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 17:37

    POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten personen

    Ludwigslust (ots) - Am 25.03.2026, gegen 14:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L073 und K38 nähe der Ortslage Groß Laasch (LK LUP). Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 57 jährige mit ihrem PKW Mercedes die L073 in Richtung Ludwigslust. An der besagten Kreuzung mißachtete sie die rote Ampel und stieß seitlich gegen den BMW des Vorfahrtsberechtigten 53 jährigen Beteiligten. Durch den ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 15:20

    POL-HRO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Grevesmühlen (ots) - Am 25.03.2026, um 09:13 Uhr befuhr eine 36 jährige mit ihrem PKW Opel die Straße Grüner Weg in Richtung B105 und wollte die Kreuzung an der Wismarschen Straße überqueren. Ein 63 jähriger Fahrzeugführer eines PKW Hyundai fuhr aus der Wismarschen Straße ebenfalls auf die Kreuzung auf und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 10:53

    POL-HRO: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach jungem Mann aus Schwerin

    Schwerin (ots) - Der seit dem 24.03.2026 vermisste 19-jährige Mann aus Schwerin konnte am heutigen Morgen durch die Polizei aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung der persönlichen Daten sowie insbesondere des Fotos der vermissten Person. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren