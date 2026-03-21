Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennender Roller - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt fiel den Polizeibeamten in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 21.03.2026, gegen 02:25 Uhr, ein brennender Roller in der Bayreuther Straße auf. Hinter dem brennenden Roller befanden sich zwei Personen auf einem weiteren Roller und flüchteten bei Erblicken der Polizeibeamten. Die Verfolgung konnte kurzzeitig aufgenommen werden, bis der Roller durch eine Engstelle fuhr, durch welche der Funkstreifenwagen nicht fahren konnte. Ob es sich bei dem brennenden Roller um Diebesgut handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Haben Sie die Flucht beobachtet und können Hinweise zu den Flüchtigen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

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