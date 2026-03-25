POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten personen
Ludwigslust (ots)
Am 25.03.2026, gegen 14:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L073 und K38 nähe der Ortslage Groß Laasch (LK LUP). Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 57 jährige mit ihrem PKW Mercedes die L073 in Richtung Ludwigslust. An der besagten Kreuzung mißachtete sie die rote Ampel und stieß seitlich gegen den BMW des Vorfahrtsberechtigten 53 jährigen Beteiligten. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und der Gesamtschaden wird auf 57.000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Kreuzung für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.
Sascha Puchala
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