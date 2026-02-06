Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbrecher entwenden Kupfer

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Südlohner Diek;

Tatzeit: zwischen 04.02.2026, 17.30 Uhr und 05.02.2026, 08.00 Uhr;

In mehrere Baucontainer eingebrochen sind bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle am Südlohner Diek in Velen-Ramsdorf. In der Nacht zum Donnerstag öffneten die Unbekannten zunächst gewaltsam den Bauzaun und verschafften sich dann Zutritt zu mehreren Containern. Aus denen entwendeten die Einbrecher Werkzeuge und große Kabeltrommeln. Die Höhe des Gesamtschadens wurde mit mehreren tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell