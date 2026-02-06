PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbrecher entwenden Kupfer

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Südlohner Diek;

Tatzeit: zwischen 04.02.2026, 17.30 Uhr und 05.02.2026, 08.00 Uhr;

In mehrere Baucontainer eingebrochen sind bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle am Südlohner Diek in Velen-Ramsdorf. In der Nacht zum Donnerstag öffneten die Unbekannten zunächst gewaltsam den Bauzaun und verschafften sich dann Zutritt zu mehreren Containern. Aus denen entwendeten die Einbrecher Werkzeuge und große Kabeltrommeln. Die Höhe des Gesamtschadens wurde mit mehreren tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 10:57

    POL-BOR: Legden - Einbrecher schlagen Scheibe ein

    Legden (ots) - Tatort: Legden, Nordring; Tatzeit: 05.02.2026, zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr; In ein Haus einbrechen wollten bislang unbekannte Täter am Nordring in Legden. In den Nachmittagsstunden des gestrigen Donnerstags schlugen die Unbekannten ein Fenster im Erdgeschoss ein. Aus noch unbekannten Gründen wurde das Haus offenbar nicht betreten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:56

    POL-BOR: Bocholt - Unfallflüchtiger hinterlässt hohen Sachschaden

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Harderhook; Unfallzeit: 05.02.2026, zwischen 13.20 Uhr und 22.10 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Straße Harderhook in Bocholt. Ein Pkw war Donnerstag zwischen 13.20 Uhr und 22.10 Uhr am Straßenrand der Straße Harderhook geparkt worden. Als die Nutzerin zu dem Fahrzeug ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:06

    POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

    Kreis Borken (ots) - 99 km/h statt der maximal erlaubten 50 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die Büngerner Straße in Bocholt. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Nicht nur da: In den zurückliegenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren