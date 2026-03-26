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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger aus Elmenhorst

Elmenhorst (LK NWM) (ots)

Seit dem heutigen Donnerstagmorgen wird ein 13-jähriges Mädchen aus Elmenhorst vermisst.

Da bisherige Suchmaßnahmen bislang nicht zum Antreffen der Person geführt haben, wird nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Ein Foto sowie die Personenbeschreibung der Vermissten können unter dem nachfolgenden Link abgerufen werden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=218774&processor=processor.sa.pressemitteilung

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 722-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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