Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf der Polizei Schwerin nach räuberischer Erpressung

Schwerin (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten Personen am frühen Montagabend in Schwerin, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen des Vorfalls.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es gegen 18:25 Uhr in der Ziolkowskistraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen sein. Dabei sei ein 20-jähriger Mann deutscher Staatsangehörigkeit mehrfach mit Schlägen und Tritten angegriffen und leicht verletzt worden. Im Zuge dessen sollen die Angreifer auch Bargeld von ihrem Opfer gefordert und bekommen haben.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu den Tatverdächtigen mach kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin zu melden - telefonisch unter 0385 51802224 oder per Mail an kk.schwerin@polmv.de.

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