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POL-HRO: 38-Jährige alleine bei Neustadt-Glewe verunfallt

Neustadt-Glewe (ots)

Am Donnerstagabend geriet aus noch ungeklärter Ursache eine 38-jährige VW-Fahrerin auf der L 081 bei Neustadt-Glewe von der Fahrbahn ab und wurde dabei leicht verletzt. Gegen 18:40 Uhr befuhr die VW-Fahrerin die L 081 aus Richtung Matzlow kommend in Richtung der B 191. Auf dieser Strecke kam die 38-Jährige mit ihrem Pkw aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete anschließend im Brenzer Kanal. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten vor Ort Alkoholgeruch bei der Frau fest. Eine eingesetzte Rettungswagenbesatzung brachte die Leichtverletzte ins Krankenhaus nach Ludwigslust. Hier erfolgte auch die Entnahme einer Blutprobe. Der nicht mehr fahrbereite VW musste geborgen werden. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Brenz unterstützten ebenfalls an der Unfallstelle. Zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen musste die L 081 kurzzeitig voll gesperrt werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 10.000 Euro geschätzt. Gegen die 38-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss eingeleitet. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 21:00 Uhr beendet.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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