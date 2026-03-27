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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 13-Jähriger aus Schwerin vermisst - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Schwerin (ots)

Bereits seit Donnerstagmorgen wird ein 13-jähriger Junge aus einer Wohngruppe in Schwerin vermisst.

Da bisherige Suchmaßnahmen bislang nicht zum Antreffen der Person geführt haben, wird nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Ein Foto sowie die Personenbeschreibung des Vermissten können unter dem nachfolgenden Link abgerufen werden:

https://shorturl.at/HHKmM

Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 51802224 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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