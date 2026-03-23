Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht - 40 Tage Gefängnis

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag an der

deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 38-Jährige muss nun für 40 Tage ins Gefängnis.

Der Mann wurde am Morgen gegen 08 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Beifahrer eines Autos in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf der Rastanlage Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Rumänen ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Körperverletzung zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Strafe von 1.200 Euro hätte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden können.

Der Haft befreiende Betrag konnte nicht aufgebracht werden und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell