Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zwei Haftbefehle vollstreckt - Geldstrafen bezahlt

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Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag an der deutsch-niederländischen Grenze gleich zwei Haftbefehle vollstreckt. Beide Verhafteten entgingen einem Gefängnisaufenthalt, da sie die haftbefreienden Geldstrafen aufbringen konnten.

Am frühen Morgen gegen 4:40 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann als Mitfahrer eines rumänischen Transporters im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf der Rastanlage Bunderneuland kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Rumäne mit Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Er war zuvor gerichtlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von mehr als zwei Wochen verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Geldstrafe von 900,- Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Da er den haftbefreienden Betrag vor Ort beglich, konnte der 38-Jährige seine Reise schließlich fortsetzen.

Am Nachmittag gegen 14:30 Uhr wurde an gleicher Stelle ein 30-jähriger Mann als Fahrer eines bulgarischen Transporters im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze kontrolliert.

Auch bei der Überprüfung seiner Personalien wurde bekannt, dass ein Haftbefehl gegen den Bulgaren bestand. Ein Gericht hatte ihn zuvor wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von einem Monat verurteilt. Auch hier könnte der Gefängnisaufenthalt durch die Zahlung einer Geldstrafe von 900,- Euro abgewendet werden.

Der Verhaftete konnte sich glücklich schätzen, da sein Chef den haftbefreienden Betrag für ihn aufbrachte und der 30-Jährige seine Reise im Anschluss ebenfalls fortsetzen durfte.

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