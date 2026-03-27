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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Forstraupe samt Anhänger aus Waldstück an der B192 gestohlen

Dobbertin (ots)

Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Forstraupe samt Anhänger aus einem Waldgebiet in der Nähe von Dobbertin entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die selbstfahrende Arbeitsmaschine für Forstarbeiten am Mittwoch gegen 17:45 Uhr in einem Waldstück auf einem Anhänger gesichert abgestellt worden sein.

Am Donnerstag gegen 12:00 Uhr wurde der Diebstahl der Forstraupe der Marke "Moritz Raupe 75" festgestellt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 88.000 Euro.

Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Zudem wurde die Fahndung nach der Arbeitsmaschine und dem Anhänger aufgenommen.

Die Polizei in Plau (Tel.: 038735 837-0) bittet Personen, die im Tatzeitraum im Bereich Neuhof verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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