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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei junge Menschen nach Unfall mit Leichtkrafträdern verletzt

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Ein junger Mann und eine junge Frau sind am Dienstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit ihren Leichtkrafträdern leicht verletzt worden. Ein 17-jähriger Nettetaler und eine 16-jährige Brüggenerin waren mit ihren Krafträdern gemeinsam auf der Hinsbecker Straße in Hinsbeck in Richtung B221, Geldrische Straße, unterwegs. Der junge Mann wollte dann nach rechts in die Heronger Straße abbiegen. Seine Bekannte fuhr leicht versetzt rechts hinter ihm. Er bog ab, sie fuhr weiter geradeaus - so kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Ein Rettungswagen brachte die 16-Jährige ins Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der 17-Jährige begab sich ebenfalls in ambulante Behandlung. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Hinsbecker Straße im Kreuzungsbereich gesperrt. /hei (244)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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