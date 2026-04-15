Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand in Keller eines Mehrfamilienhauses - Eine Person schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstagabend kam es um 19:25 Uhr zu einem Brand in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Drouvenhof" in Dülken. Eine 53-jährige Bewohnerin erlitt durch Rauchgase schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, sodass die Bewohner anderweitig untergebracht werden mussten. Aktuell kann die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen und sucht daher mögliche Zeuginnen und Zeugen. Falls Sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (241)

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