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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Vermisster 14-Jähriger - Öffentlichkeitsfahndung

Viersen (ots)

Seit Mittwoch, 08.04.2026, 17:45 Uhr, ist ein 14-Jähriger aus einer Jugendwohngruppe in Viersen verschwunden. Ein Bild und eine Personenbeschreibung erhalten Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/200611

Wenn der Link nicht mehr funktioniert, können Sie davon ausgehen, dass die Öffentlichkeitsfahndung erledigt ist.

Zuletzt hielt sich der Vermisste vermehrt im Raum Mönchengladbach und Erkelenz auf. Konkrete Anlaufadressen oder Kontaktpersonen sind nicht bekannt.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Jugendlichen machen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an die Polizei Viersen oder jede andere Polizeidienststelle. /hei (239)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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