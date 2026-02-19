Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB61 -Kretz- Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

Kretz (ots)

Am 19.02.26, gegen 11:43 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle auf der Bundesautobahn 61 zwischen der AS Plaidt und der AS Kruft in FR Norden eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Ein grauer Opel Astra sei einem schwarzen Skoda Fabia beim Überholen auf dem linken Fahrstreifen aufgefahren und flüchtete weiter in FR Norden. Der flüchtige Opel konnte auf der BAB 61 in der Gemarkung Grafschaft stehend auf dem Standstreifen festgestellt werden. Beim Erblicken der Polizei flüchtete der 33-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Koblenz zu Fuß in Richtung angrenzender Wirtschaftswege von der Bundesautobahn weg. Nach Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte der Fahrzeugführer im Rahmen der fußläufigen Fahndung festgestellt und kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol, sodass ihm eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

Dem Fahrzeugführer drohen nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht.

Sachschaden entstand an beiden Fahrzeugen im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell