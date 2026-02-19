PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB61 -Kretz- Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

Kretz (ots)

Am 19.02.26, gegen 11:43 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle auf der Bundesautobahn 61 zwischen der AS Plaidt und der AS Kruft in FR Norden eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Ein grauer Opel Astra sei einem schwarzen Skoda Fabia beim Überholen auf dem linken Fahrstreifen aufgefahren und flüchtete weiter in FR Norden. Der flüchtige Opel konnte auf der BAB 61 in der Gemarkung Grafschaft stehend auf dem Standstreifen festgestellt werden. Beim Erblicken der Polizei flüchtete der 33-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Koblenz zu Fuß in Richtung angrenzender Wirtschaftswege von der Bundesautobahn weg. Nach Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte der Fahrzeugführer im Rahmen der fußläufigen Fahndung festgestellt und kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol, sodass ihm eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

Dem Fahrzeugführer drohen nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht.

Sachschaden entstand an beiden Fahrzeugen im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Mendig
PHK Berenz
Telefon: 0265297950

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
  • 19.02.2026 – 07:47

    POL-VDKO: BAB3 - Neustadt (Wied) - Diebstahl von Baugerüsten auf Wiedtalbrücke

    BAB3 - Neustadt (Wied) (ots) - In der Nacht vom 17.02.2026 auf den 18.02.2026 entwendeten unbekannte Täter Baustellengerüste im Wert von etwa 5000 Euro aus der Baustelle des Brückenbauwerks der Wiedtalbrücke. Die eingerichtete Baustelle befindet sich auf einem abgesperrten Teil der Fahrbahn der Wiedtalbrücke. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtige Personen ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:52

    POL-VDKO: Schnupperpraktikum bei der Polizeiautobahnstation Mendig

    Mendig (ots) - So könnte für dich ein Schnupperpraktikum in den Ferien bei der Polizeiautobahnstation Mendig aussehen: Wir bieten dir einen vielseitigen Einblick in alle Arbeitsbereiche der Polizei. Du lernst die Dienststelle kennen und erhältst Einblicke in die Wache, die Gewahrsamszellen sowie die Streifenwagen und Einsatzmittel der Autobahnpolizei. Außerdem zeigen wir dir einen Tag lang den Polizei Campus Hahn. ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 15:38

    POL-VDKO: Abschlussmeldung zum Brand einer Sattelzugmaschine

    Neustadt (Wied) (ots) - Mittlerweile konnte die Sattelzugmaschine durch die Freiwillige Feuerwehr Neustadt (Wied) kontrolliert werden. Aufgrund eines Motorschadens kam es zum Austritt des gesamten Motoröls, welches sodann teilweise verbrannte und auf die Fahrbahn lief. Die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt ist momentan wieder auf zwei von drei Fahrstreifen befahrbar. Die Reinigungsarbeiten dauern noch an. Rückfragen ...

    mehr
