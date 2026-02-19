PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB3 - Neustadt (Wied) - Diebstahl von Baugerüsten auf Wiedtalbrücke

BAB3 - Neustadt (Wied) (ots)

In der Nacht vom 17.02.2026 auf den 18.02.2026 entwendeten unbekannte Täter Baustellengerüste im Wert von etwa 5000 Euro aus der Baustelle des Brückenbauwerks der Wiedtalbrücke. Die eingerichtete Baustelle befindet sich auf einem abgesperrten Teil der Fahrbahn der Wiedtalbrücke. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Tatzeitraum die Baustelle betreten oder befahren haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602-9327110

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 13:52

    POL-VDKO: Schnupperpraktikum bei der Polizeiautobahnstation Mendig

    Mendig (ots) - So könnte für dich ein Schnupperpraktikum in den Ferien bei der Polizeiautobahnstation Mendig aussehen: Wir bieten dir einen vielseitigen Einblick in alle Arbeitsbereiche der Polizei. Du lernst die Dienststelle kennen und erhältst Einblicke in die Wache, die Gewahrsamszellen sowie die Streifenwagen und Einsatzmittel der Autobahnpolizei. Außerdem zeigen wir dir einen Tag lang den Polizei Campus Hahn. ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 15:38

    POL-VDKO: Abschlussmeldung zum Brand einer Sattelzugmaschine

    Neustadt (Wied) (ots) - Mittlerweile konnte die Sattelzugmaschine durch die Freiwillige Feuerwehr Neustadt (Wied) kontrolliert werden. Aufgrund eines Motorschadens kam es zum Austritt des gesamten Motoröls, welches sodann teilweise verbrannte und auf die Fahrbahn lief. Die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt ist momentan wieder auf zwei von drei Fahrstreifen befahrbar. Die Reinigungsarbeiten dauern noch an. Rückfragen ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 14:11

    POL-VDKO: Aktuelle Verkehrsbeeinträchtigungen nach Brand einer Sattelzugmaschine

    BAB 3, KM 49,500, Neustadt Wied (ots) - Soeben kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Brand einer Sattelzugmaschine vermutlich nach technischem Defekt in Höhe des Autobahnkilometers 49,500 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main kurz vor der Anschlussstelle Neustadt / Wied. Die Zugmaschine konnte abgelöscht werden. Feuerwehrkräfte befinden sich noch im Einsatz um ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren