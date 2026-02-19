POL-VDKO: BAB3 - Neustadt (Wied) - Diebstahl von Baugerüsten auf Wiedtalbrücke

Mendig (ots) - So könnte für dich ein Schnupperpraktikum in den Ferien bei der Polizeiautobahnstation Mendig aussehen: Wir bieten dir einen vielseitigen Einblick in alle Arbeitsbereiche der Polizei. Du lernst die Dienststelle kennen und erhältst Einblicke in die Wache, die Gewahrsamszellen sowie die Streifenwagen und Einsatzmittel der Autobahnpolizei. Außerdem zeigen wir dir einen Tag lang den Polizei Campus Hahn. ...

mehr