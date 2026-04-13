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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Mit dem Auto vor einen Baum - leicht verletzt

Niederkrüchten (ots)

Ein 71-jähriger Mönchengladbacher ist am Montag mit seinem Auto vor einen Baum geprallt und dabei leicht verletzt worden. Das Auto erlitt einen Totalschaden.

Der Mann war gegen 14 Uhr auf der K9, der Verlängerung der Hochstraße, von Niederkrüchten aus in Richtung Elmpt unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte vor einen Baum. Der Pkw brannte und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Mann konnte den Wagen aber leicht verletzt verlassen und wurde zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Die K9 war während der Unfallaufnahme durchgängig und im Verlauf des Nachmittags während der Bergung des Unfallwagens zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. /hei (238)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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