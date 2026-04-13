Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Viersen: Gestohlene Fahrräder sichergestellt

Willich-Schiefbahn (ots)

Nach einem Hinweis an die Kreispolizeibehörde Viersen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld ein Durchsuchungsbeschluss durch das Amtsgericht Krefeld für ein Objekt in Willich-Schiefbahn erlassen. Im Rahmen der Vollstreckung durch die Kreispolizeibehörde Viersen konnten mehrere hundert Fahrräder, von denen mindestens fünf zur Fahndung ausgeschrieben waren, aufgefunden werden. Neben den Fahrrädern wurden auch etliche Ersatzteile gefunden. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei dauern an. Weitere Auskünfte können jedenfalls derzeit nicht erteilt werden.

Um einen Fahrraddiebstahl zweifelsfrei zuordnen zu können, ist es wichtig, dass Sie die Rahmennummer Ihres Fahrrads notieren. Die Rahmennummer ist ein wichtiges Identifikationsmerkmal für Ihr Fahrrad, falls es gestohlen wird. Sollte Ihr Fahrrad gestohlen werden, melden Sie den Diebstahl bitte sofort der Polizei. Nur so kann es in die Fahndung aufgenommen und möglicherweise wiedergefunden werden. Geben Sie dabei die Rahmennummer und andere wichtige Details wie Marke, Farbe und besondere Merkmale an. Natürlich ist es auch sinnvoll, einem Diebstahl vorzubeugen, indem Sie ein hochwertiges Schloss verwenden. Auf unserer Website finden Sie passende Tipps: https://viersen.polizei.nrw/artikel/tipps-gegen-fahrraddiebstahl-0 /jk (237)

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