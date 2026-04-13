POL-VIE: Unbekannte beschädigen Lkw-Auflieger

Nettetal-Lobberich/Willich/Viersen-Dülken (ots) - In insgesamt drei Orten haben im Verlauf des Wochenendes Mülltonnen gebrannt. Das KK1 ermittelt. Zu diesen Ermittlungen gehört auch die Frage, ob es Zusammenhänge zwischen den Bränden oder mit Bränden aus der Osterwoche gibt. Am frühen Samstagmorgen brannten drei Mülltonnen in einem Hinterhof an der Oberen Färberstraße. Gegen 4.50 Uhr hatten Anwohner den Feuerschein entdeckt und Feuerwehr und Polizei gerufen. Die ...

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