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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte beschädigen Lkw-Auflieger

Willich-Schiefbahn (ots)

Am vergangenen Wochenende schnitten Unbekannte auf dem Gelände einer Logistikfirma an der Straße "Am Nordkanal" in Schiefbahn die Planen von drei Sattelzug-Aufliegern auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Telefonnummer 02162/377-0 um Hinweise auf Tatverdächtige. /wg (236)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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