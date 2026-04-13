POL-VIE: Unbekannte beschädigen Lkw-Auflieger
Willich-Schiefbahn (ots)
Am vergangenen Wochenende schnitten Unbekannte auf dem Gelände einer Logistikfirma an der Straße "Am Nordkanal" in Schiefbahn die Planen von drei Sattelzug-Aufliegern auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Telefonnummer 02162/377-0 um Hinweise auf Tatverdächtige. /wg (236)
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