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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zusammenstoß mitten auf einer Kreuzung- Hinweise gesucht!

Tönisvorst (ots)

Am 12.04.2026 kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hülser Straße/Nordring in Tönisvorst. Auf der Ampelkreuzung sind zwei Autos zusammengestoßen, dabei wurde eine 46-jährige Frau aus Krefeld leicht verletzt. An der Kreuzung soll die 46-jährige Frau den Nordring in Fahrtrichtung Rosenstraße befahren haben. Der zweite Beteiligte, ein 40-jähriger Krefelder, soll die Kreuzung auf der Hülser Straße in Fahrtrichtung St. Tönis passiert haben. Beide Fahrer geben an, dass ihre Ampel beim Einfahren in die Kreuzung grünes Licht gezeigt haben soll. Aus diesem Grund brauchen wir Ihre Hilfe. Falls Sie gestern zur Zeit des Unfalls an der Kreuzung waren und Hinweise zu dem Unfall oder der Ampelanlage haben, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (234) 260412-0715-095997

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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