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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brände von Mülltonnen

Nettetal-Lobberich/Willich/Viersen-Dülken (ots)

In insgesamt drei Orten haben im Verlauf des Wochenendes Mülltonnen gebrannt. Das KK1 ermittelt. Zu diesen Ermittlungen gehört auch die Frage, ob es Zusammenhänge zwischen den Bränden oder mit Bränden aus der Osterwoche gibt. Am frühen Samstagmorgen brannten drei Mülltonnen in einem Hinterhof an der Oberen Färberstraße. Gegen 4.50 Uhr hatten Anwohner den Feuerschein entdeckt und Feuerwehr und Polizei gerufen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Um 5.50 Uhr am selben Morgen mussten Willicher Feuerwehr und Polizei ausrücken, weil ein Zeuge einen qualmenden Mülleimer an einer Bushaltestelle an der Krefelder Straße bemerkt hatte. Kurz zuvor hatte die Feuerwehr bereits einen Mülleimer in der direkten Umgebung gelöscht. Auch hier war das Feuer schnell aus. Am späten Samstagabend dann meldeten mehrere Anrufende gegen 23.10 Uhr Feuerschein im Bereich der Primus-Schule an der Kettelerstraße in Dülken. Auch hier war die Ursache ein brennender Müllcontainer. Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr stellte sich heraus dass insgesamt drei Müllcontainer durch das Feuer beschädigt worden waren. Die Ermittlerinnen und Ermittler des KK1 bitten nun - teilweise weitere - Zeuginnen und Zeugen der Vorfälle, verdächtige Beobachtungen im entsprechenden Zeitraum unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /hei (235)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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