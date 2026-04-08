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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (07.04.2026), im Zeitraum von 11.20 Uhr bis 11.50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten weißen BMW auf einem Parkplatz in der Neuburger Straße 176. Der Unbekannte entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Am geparkten BMW entstand ein Sachschaden im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich. Mutmaßlich entstand der Schaden durch einen E-Scooter, oder ein Fahrrad.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen einen unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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