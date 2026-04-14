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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Porsche geklaut - Hinweise gesucht!

Willich (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 12.04.2026, 18:00 Uhr und dem 13.04.2026, 11:30 Uhr wurde auf der Kreuzstraße in Willich ein hochwertiger Pkw gestohlen. Bei dem Pkw handelt es sich um einen Porsche Macan in der Farbe grau. Das Fahrzeug trägt das Kennzeichen KK-W1010.

Haben Sie Hinweise zu dem entwendeten Pkw, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (239)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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