Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Dodge Durango gestohlen - wer kann Hinweise geben?

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, wahrscheinlich gegen 5 Uhr am Dienstagmorgen - haben Unbekannte auf der Schwanenheide in Schiefbahn einen schwarzen Dodge Durango mit dem amtlichen Kennzeichen KK-J 80 gestohlen.

Der Besitzer hatte den Wagen am Montagabend auf der Einfahrt seines Grundstücks geparkt. Eine Zeugin hatte gegen 5 Uhr das Geräusch des Motors des Dodge wahrgenommen, war aber davon ausgegangen, dass der Eigentümer mit dem Fahrzeug wegfahre.

Wer hat zwischen Montagabend und Dienstagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schwanenheide gemacht? Wer hat das Fahrzeug mit dem entsprechenden Kennzeichen am Dienstagmorgen oder danach irgendwo gesehen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (240)

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