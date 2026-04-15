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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 14-Jähriger kehrt zurück

Viersen (ots)

Der 14-Jährige aus Viersen, nach dem die Polizei seit Montagnachmittag öffentlich gefahndet hatte, ist nach Hause zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung, über die wir in unserer Meldung 239 berichtet haben, ist zurückgenommen. Wir bitten alle, die sein Foto veröffentlicht haben, diese Meldungen zu löschen. /hei (243)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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