POL-VIE: Viersen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 14-Jähriger kehrt zurück

Grefrath (ots) - Am Dienstagabend kam es kurz nach 17 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 34-jährigen Radfahrer aus Nettetal und einer 26-jährigen Frau aus Grefrath, die mit einem Pkw unterwegs war. Die 26-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf einem Feldweg in Richtung der Straße "Hübeck". Laut eigener Aussage wurde sie hier abgelenkt, sodass sie sich nicht auf den Verkehr konzentrierte. Als sie im nächsten Moment wieder ...

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