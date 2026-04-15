Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Grefrath (ots)

Am Dienstagabend kam es kurz nach 17 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 34-jährigen Radfahrer aus Nettetal und einer 26-jährigen Frau aus Grefrath, die mit einem Pkw unterwegs war. Die 26-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf einem Feldweg in Richtung der Straße "Hübeck". Laut eigener Aussage wurde sie hier abgelenkt, sodass sie sich nicht auf den Verkehr konzentrierte. Als sie im nächsten Moment wieder auf die Straße schaute, konnte sie eine Kollision mit einem 34-Jährigen, der ihr mit dem Fahrrad in Richtung Hinsbecker Straße entgegenkam, nicht mehr verhindern. Der Nettetaler wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. /jk (242)

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