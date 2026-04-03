Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Schwerer Verkehrsunfall auf der A40 - Drohne im Einsatz

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Mülheim an der Ruhr (ots)

In der Nacht zum Karfreitag kam es auf der Autobahn A40 in Fahrtrichtung Essen gegen 00.20 Uhr in Höhe der Ausfahrt Friesenstraße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass alle Unfallbeteiligten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen hatten und glücklicherweise keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt waren. Durch den Rettungsdienst wurden vor Ort insgesamt vier Patienten versorgt. Eine Patientin wurde mit leichten Verletzungen in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle, die sich über eine Länge von rund 300m erstreckte, abgesichert und ausgeleuchtet. Im Einsatzverlauf meldeten sich Zeugen bei den Einsatzkräften und schilderten, dass eine weitere am Unfall beteiligte Person sich offenbar verletzt in Richtung der Autobahnböschung entfernt haben soll. Da schwerere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurden zur Suche im Nahbereich um die Unfallstelle ein Polizeihubschrauber und eine Drohne der Feuerwehr, jeweils mit Wärmebildkamera, eingesetzt. Weitere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr suchten den Böschungsbereich am Boden mit Handscheinwerfern und Wärmebildkameras ab. Nach rund einer Stunde wurde die Suche nach der vermissten unfallbeteiligten Person ergebnislos eingestellt.

Die Feuerwehr Mülheim war mit einem Hilfeleistungszug der Feuerwache Broich, drei Rettungswagen, einem Notarzt und mehreren Führungsdiensten, sowie der Sondereinsatzgruppe Drohne im Einsatz.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die zuständige Autobahnpolizei übernommen. Zur Schadenshöhe und zum Unfallhergang können Seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die A40 war in Fahrtrichtung Essen für rund zwei Stunden gesperrt. (MBö)

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