Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zimmerbrand an der Engelbertusstraße

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Dienstagmittag, den 24.03.2026 gegen 13:30 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in die Engelbertusstraße gerufen. Mehrere Anrufer meldeten über den Notruf eine starke Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Im Bereich eines Balkons im ersten Obergeschoss war eine Rauchentwicklung sichtbar, zudem drang Qualm aus einem Fenster der betroffenen Wohnung.

Zwei Personen, die sich in der Wohnung befunden hatten, konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Es wurde umgehend ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung eingesetzt. In der betroffenen Wohnung konnte ein kleineres Feuer im Bereich des Balkons lokalisiert und schnell abgelöscht werden.

Insgesamt wurden drei Personen vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt gesichtet und medizinisch erstversorgt. Eine der Personen wurde zur weiteren Kontrolle in ein örtliches Krankenhaus transportiert.

Parallel zu den Löscharbeiten führten die Einsatzkräfte Lüftungsmaßnahmen durch, um die Wohnung mittels Querdurchlüftung vom Brandrauch zu befreien. Eine angrenzende Wohnung wurde zudem auf eine mögliche Verrauchung kontrolliert; hier konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden.

Während des laufenden Einsatzes kam es im Bereich der Engelbertusstraße zu Verkehrsbehinderungen.

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