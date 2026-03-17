PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mülheim an der Ruhr mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Regionalbahn bleibt zwischen Mülheim Styrum und Duisburg liegen

FW-MH: Regionalbahn bleibt zwischen Mülheim Styrum und Duisburg liegen
  • Bild-Infos
  • Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am frühen Morgen gegen 0:25 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr über eine liegengebliebene Regionalbahn auf der Strecke zwischen Mülheim Styrum und Duisburg Hauptbahnhof informiert. Da die Bahn aufgrund einer fehlenden Stromversorgung nicht mehr von alleine weiterfahren konnte, mussten die Fahrgäste in einem bereitgestellten Ersatzzug ihre Fahrt fortsetzen. Der Zug war auf freier Strecke zum Stehen gekommen. Um einen sicheren Umstieg zu gewährleisten, wurde der Gleisbereich ausgeleuchtet und die Fahrgäste beim Verlassen und Betreten der Züge begleitet. Mit dem Ersatzzug wurden die Fahrgäste zum Bahnhof Styrum verbracht und mussten von dort ihre Fahrt mit dem eingerichteten Schienenersatzverkehr fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208-455 92
E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de
http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mülheim an der Ruhr mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren