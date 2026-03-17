Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Regionalbahn bleibt zwischen Mülheim Styrum und Duisburg liegen

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am frühen Morgen gegen 0:25 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr über eine liegengebliebene Regionalbahn auf der Strecke zwischen Mülheim Styrum und Duisburg Hauptbahnhof informiert. Da die Bahn aufgrund einer fehlenden Stromversorgung nicht mehr von alleine weiterfahren konnte, mussten die Fahrgäste in einem bereitgestellten Ersatzzug ihre Fahrt fortsetzen. Der Zug war auf freier Strecke zum Stehen gekommen. Um einen sicheren Umstieg zu gewährleisten, wurde der Gleisbereich ausgeleuchtet und die Fahrgäste beim Verlassen und Betreten der Züge begleitet. Mit dem Ersatzzug wurden die Fahrgäste zum Bahnhof Styrum verbracht und mussten von dort ihre Fahrt mit dem eingerichteten Schienenersatzverkehr fortsetzen.

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