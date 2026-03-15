Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zimmerbrand in Winkhausen - Unruhige Nacht für die Anwohner

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Gegen 23:30Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr verdächtiger Brandgeruch im Bereich der Hans-Sachs-Straße gemeldet. Als Ursache für die Geruchsentwicklung konnte schnell ein Kaminofen ausfindig gemacht werden, der für die Nacht mit Kohlebriketts gefüllt wurde. In den ersten Minuten kann es hierbei zu erhöhter Rauchentwicklung und dem typen Kohlegeruch kommen. Um kurz vor 3 Uhr rückten die Löschzüge der Feuerwache Broich und Heißen erneut aus, da im Lohengrinweg ein Zimmerbrand gemeldet wurde. Bei Eintreffen hatten bereits alle Bewohner das Haus unbeschadet verlassen. In einer Wohnung ist es an einem Elektrogerät zu einem Brand gekommen. Das Feuer konnte durch den vorgehenden Trupp schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde das Haus mittels Lüfter entraucht. Die Bewohner der übrigen Wohnungen konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen.

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