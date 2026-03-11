Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Überörtliche Hilfe in Oberhausen mit Teleskoplader

Mülheim an der Ruhr (ots)

In der Nacht vom 10.03.26 auf den 11.03.26 wurde durch die BF Oberhausen der Teleskoplader zu einem Brand angefordert. Durch die Leitstelle wurde ein Führungsdienst zur Erkundung zur Einsatzstelle in einem Gewerbegebiet entsendet. Zeitgleich wurde der Teleskoplader zum Transport auf einem speziellen Anhänger vorbereitet.

Vor Ort wurde der Berufsfeuerwehr Mülheim der Auftrag erteilt, unter umluftunabhängigem Atemschutz das Brandgut aus der Halle zu fahren, damit dieses von den Kräften der Feuerwehr Oberhausen abgelöscht werden konnte. Weiterhin konnten so Brandnester ausfindig gemacht werden.

Die eingesetzten Mülheimer Kräfte wurden noch in der Nacht ausgetauscht. Gegen 08:00 Uhr konnte die Feuerwehr Mülheim aus dem Einsatz entlassen werden. (DSt)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell