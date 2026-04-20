Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Sachbeschädigung, Unfälle, Diebstahl, Brand und betrunken mit dem Auto unterwegs

Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar: Kleinst-Pkw umgeworfen - Zeugen gesucht

Auf einem Parkplatz in der Straße "Im Brühl" in Lauffen am Neckar haben bislang Unbekannte in der Nacht auf Sonntag ein dort geparktes 45 km/h-Fahrzeug beschädigt. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 0:45 Uhr kippten die Täter es auf die rechte Fahrzeugseite und verursachten damit erhebliche Beschädigungen. Aufgrund des gleichzeitig stattfindenden Weinfestes in Lauffen am Neckar geht die Polizei davon aus, dass die Täter möglicherweise im Bereich des Festgeländes waren. Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich des Parkplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Schwaigern: Verkehrsunfall mit Verletzten

Auf der Landesstraße 1107 zwischen Schwaigern‑Massenbach und der Einmündung zur Bundesstraße 293 kam es am Samstagabend gegen 21:20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto. Nach bisherigen Ermittlungen wollte der Motorradfahrer nach links in Richtung B293 abbiegen, übersah dabei einen entgegenkommenden Ford und missachtete dessen Vorrang. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 45‑jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt, der 47‑jährige Pkw‑Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Brackenheim: Altkleidercontainers aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben am Freitag einen Altkleidercontainer in der Feuerseestraße nahe der Georg‑Kohl‑Straße gewaltsam geöffnet und Kleidungsstücke entwendet. Nach derzeitigem Stand wurde der Auffangbehälter in einem unbekannten Zeitraum vor 23 Uhr aufgehebelt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Bad Friedrichshall: Rollerfahrer flüchten vor Polizei - Zeugen gesucht

Nachdem zwei Rollerfahrer am Samstagnachmittag vor der Polizei flüchteten, werden nun Zeugen gesucht. Die beiden Jugendlichen waren mit ihren augenscheinlich nicht verkehrssicheren Kleinkrafträdern gegen 16:45 Uhr ohne Kennzeichen in der Friedrichshaller Straße unterwegs. Hierbei trugen sie keine Helme und verdeckten ihre Gesichter mit hochgezogenen Schals. Als sie den Streifenwagen der Polizei bemerkten, flüchteten sie mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Landesstraße 1088 und missachteten mehrfach rote Ampeln. Während eines Wendemanövers streifte einer der beiden Fahrer zudem das Heck des Streifenwagens und verursachte so einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neckarsulm unter 07132 93710 zu melden.

Flein: Autofahrer mit knapp 2,5 Promille unterwegs - Fußgänger gesucht

Nachdem ein 46‑jähriger Mann am Samstagabend in Flein mit seinem silbernen BMW in Schlangenlinien fuhr, verständigten Verkehrsteilnehmer die Polizei. Der Mann soll gegen 22:15 Uhr von der Bildstraße bis zur Ilsfelder Straße gefahren sein und hierbei beinahe mit einem Gebäude und einem Fußgänger kollidiert sein. Als die Polizeibeamten ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen konnten, nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls, insbesondere der Fußgänger, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Obersulm-Eichelberg: Brand an Wohnhaus

Am Freitagabend kam es gegen 22:50 Uhr aus noch unbekannter Ursache zu einem Brand auf der Terrasse eines Wohnhauses in der Eichstraße in Eichelberg. Glücklicherweise erkannte eine aufmerksame Nachbarin die Flammen frühzeitig. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der zwischenzeitlich jedoch bereits auf einen Balkon des Hauses übergegriffen hatte. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Neckarsulm: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Fahrerin gesucht

Am vergangenen Mittwoch kam es im Kreisverkehr der Friedrichstraße in Neckarsulm zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Rennrads kollidierte gegen 7:30 Uhr beim Befahren des Kreisverkehrs mit einem Pkw, der aus der Heilbronner Straße kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Da der 13-jährige Radfahrer gegenüber der Autofahrerin äußerte, dass er nicht verletzt und sein Rad unbeschädigt sei, wurden keine Personalien ausgetauscht. Erst am folgenden Tag bemerkte er in Begleitung seines Vaters einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro an seinem Fahrrad. Die Pkw‑Fahrerin wird als etwa 25‑30 Jahre alt, schlank und mit hellbraunen Haaren beschrieben. Es handelte sich um einen olivgrünen Kleinwagen mit unbekanntem Kennzeichen. Die Fahrerin des Pkw oder Zeugen, die Hinweise zu deren Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter 07132 93710 zu melden.

A6/Neuenstein: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Samstag kam es auf der Autobahn 6, zwischen der Anschlussstelle Kupferzell und der Anschlussstelle Neuenstein, zu einem Verkehrsunfall. Eine 59‑Jährige war gegen 10:20 Uhr mit ihrem VW Touran in Richtung Mannheim unterwegs. Im dortigen Baustellenbereich kam es zur Kollision mit dem VW Golf einer 20-Jährigen. Da der Unfallhergang bislang nicht zweifelfrei geklärt werden konnte und die Beteiligten verschiedene Angaben machen, bittet die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg Zeugen, die hierzu Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

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