Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle und ein Brand, Katze angeschossen

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Aglasterhausen: Unfall bei dem alles schief ging

Im Aglasterhausener Hohlweg, dortige Einmündung in die Helmstadter Straße, kam es am Samstagvormittag gegen 10:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Die Fahrerin eines VW wollte zunächst vom Hohlweg in die Helmstadter Straße einbiegen. Durch das Einfahren wurde ein in Fahrtrichtung B27 fahrender Verkehrsteilnehmer auf der Helmstadter Straße gefährdet. Ihm gelang es durch eine Vollbremsung rechtzeitig anzuhalten. Offenbar selbst erschrocken, wich die einfahrende VW Fahrerin nach rechts aus und überfuhr den Bordstein im Bereich einer Tankstelle. Hierbei streifte sie einen ordnungsgemäß wartenden Pkw, lenkte anschließend nach links und fuhr schräg auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß mit einem stehenden Nissan. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro. Im VW wurden die Beifahrerin und eine Mitfahrerin auf der Rückbank leicht verletzt. Ebenso die Beifahrerin aus dem Nissan. Die Fahrerin des VW musste ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Gegen 12 Uhr konnte sie wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Haßmersheim: Hoher Schaden nach Matratzenbrand

Am frühen Samstagmorgen, gegen 3:30 Uhr, kam es in der Theodor-Heuss-Straße in Haßmersheim aus bislang unbekannter Ursache zum Brand einer Matratze in einem Zimmer eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr Haßmersheim war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls der Rettungsdienst mit einem Wagen und vier Kräften. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.

Mosbach: Betrunken Unfall verursacht und weitergefahren

Am späten Freitagabend, kurz vor Mitternacht, konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mosbach einen Mann beobachten, der in der Straße Am Henschelberg ein Fahrzeug in Augenschein nahm. Wenige Zeit später wurde derselbe Mann im Bereich der Jean-De-La-Fontaine-Straße als Fahrer eines Golfs einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab fast 1,8 Promille. Während der Maßnahmen wurde zudem bekannt, dass er mit seinem Golf kurz vor der Kontrolle in der Straße Am Henschelberg an einem geparkten Mitsubishi hängen blieb. Der Fahrer musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag, gegen 13:30 Uhr, wurde der Polizei in Buchen eine Unfallflucht gemeldet, die sich zuvor auf dem Parkplatz eines Discounters in der F.-X.-Schmerbeck-Straße in Buchen ereignet haben soll. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein dort geparkter Audi im Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Zeugen die den Unfall beobachten konnten werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Mudau-Schlossau: Katze angeschossen

Am vergangenen Donnerstagmorgen stellte eine Katzenhalterin in Mudau-Schlossau fest, dass ihre Freigänger-Katze verletzt war. Wie sich nach einem Aufenthalt in einer Tierarztpraxis herausstellte, wurde die braun-getigerte Katze mit einer Luftdruckwaffe beschossen und durch das Geschoss am Hinterlauf verletzt. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat in dem Zeitraum von Dienstag, 14. April bis Donnerstag 16. April verdächtige Wahrnehmungen in Schlossau, im Zusammenhang mit einem Schuss aus einer Luftdruckwaffe, vermutlich Luftgewehr, gemacht? Hinweise nimmt die Polizei, Fachbereich Gewerbe / Umwelt unter Telefon 09341 810 entgegen.

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