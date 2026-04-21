Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Kind von Auto erfasst

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Kind bei Unfall verletzt

In Künzelsau wurde am Montagnachmittag ein 7-Jähriger von einem Auto erfasst. Der Junge radelte gegen 17 Uhr auf dem Wertwiesenparkplatz, als er vermutlich ohne anzuhalten die Fahrbahn überquerte. Das Kind wurde daraufhin vom Opel eines 31-Jährigen erfasst, der zeitglich auf dem Parkplatz in Richtung der Lindenstraße fuhr. Der 7-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Opel-Lenker wich nach dem Zusammenstoß nach links aus, um das Kind nicht zu überrollen. Der Wagen kollidierte dabei mit einem Blumenkübel. Die Schäden am Auto belaufen sich auf rund 1.500 Euro. Am Kinderfahrrad entstanden lediglich ein paar Kratzer.

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