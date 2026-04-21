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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Bilanz der europaweiten "ROADPOL Speed Week" - Über 5.800 Geschwindigkeitsverstöße im Zuständigkeitsbereich festgestellt

Heilbronn (ots)

In der vergangenen Woche beteiligte sich das Polizeipräsidium Heilbronn an der europaweiten Kontrollwoche "ROADPOL Speed-Week", die vom 13. bis 19. April 2026 durchgeführt wurde. Ziel der länderübergreifenden Aktion war es, die Hauptunfallursache Geschwindigkeit stärker in das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu rücken und durch gezielte Maßnahmen die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn wurden in diesem Zeitraum innerhalb sowie außerhalb geschlossener Ortschaften insgesamt 5.805 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die Verstöße verteilen sich wie folgt:

   -	Bis 20 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit: 5.084 
Verstöße
   -	21 bis 40 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit: 659 
Verstöße
   -	Mehr als 40 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit: 62 
Verstöße

In 74 Fällen war die Geschwindigkeitsüberschreitung so gravierend, dass ein Fahrverbot die Folge ist. Das Polizeipräsidium Heilbronn wird auch über den Zeitraum des Speedmarathons hinaus Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Geschwindigkeitsüberwachung durchführen. Neben Vorfahrtsmissachtungen, Abstandsverstößen, Fehler beim Abbiegen und Ablenkung zählt nicht angepasste Geschwindigkeit weiterhin zu den häufigsten Ursachen für Unfälle mit Personenschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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