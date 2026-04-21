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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Schwelbrand

Main-Tauber-Kreis (ots)

Werbach-Gamburg: Brand in Mehrfamilienhaus

In der Uissigheimer Straße in Werbach-Gamburg kam es am Dienstag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Ein Schwelbrand in einem Zimmer führte gegen 12.30 Uhr zu einer größeren Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und damit ein Ausbreiten auf den Rest des Gebäudes verhindern. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist nach Beendigung der Maßnahmen durch die Feuerwehr wieder bewohnbar.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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