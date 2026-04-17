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Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Versuchter Raub auf Geschäft - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Duo versuchte am Donnerstagabend (16. April, 21:59 Uhr) einen Supermarkt an der Emmericher Straße auszurauben. Weil die Türen der Filiale bereits geschlossen waren, misslang die Tat und sie ergriffen die Flucht.

Der Fall im Detail:

Ein 40-jähriger Zeuge berichtete der Polizei, dass er sich auf dem Supermarktparkplatz aufhielt, als zwei Maskierte mit weißen Maleranzügen in Richtung des Eingangs rannten. Während einer der Täter einen gefährlichen Gegenstand in der Hand hielt, sprühte sein Komplize den Duisburger (40) Pfefferspray ins Gesicht. Weil die Tür des Einkaufsgeschäftes bereits verschlossen war und das Duo nicht reinkam, ergriffen beide die Flucht in Richtung Westender Straße. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die nähere Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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