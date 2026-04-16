Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach tätlicher Auseinandersetzung - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Die Polizei war am Donnerstagnachmittag (16. April, 14:15 Uhr) im Immanuel-Kant-Park, in der Nähe eines Museums, im Einsatz, weil nach erster Informationslage zwei Personen nach einer gefährlichen Körperverletzung verletzt wurden.

Während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, waren auch ein Rettungs- und Notarztwagen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen und um sie zur stationären Behandlung in Krankenhäuser zu bringen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen sein, bei der mutmaßlich eine Stichwaffe eingesetzt wurde. Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als gefährliche Körperverletzung. Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen insbesondere zu Tatverdächtigen und zu den Hintergründen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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