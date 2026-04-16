Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung mit Messer - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Mitarbeiter eines Casinos verständigte in der Nacht zu Mittwoch (15. April, 02:30 Uhr) die Polizei, weil eine Frau (31) mit einer blutenden Verletzung dort erschien und schilderte, zuvor mit einem Messer außerhalb des Casinos angegriffen worden zu sein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die 31-Jährige bereits nicht mehr vor Ort.

Im Bereich der Königstraße stießen die Polizisten auf eine 15-Jährige und stellten bei ihr eine frische, blutende Verletzung fest. Sie machte Angaben dazu, einen Streit mit einer Frau im Bereich eines Parkhauses am König-Heinrich-Platz gehabt zu haben. Infolge dessen sei es zu der Verletzung gekommen.

Weitere Beamte erblickten im Parkhausbereich die 31-Jährige, die sich an Mitarbeiter des Casinos wandte. Die Frau berichtete, dass es in der Vergangenheit häufiger zu Streitigkeiten zwischen ihr und der Teenagerin gekommen sei. Rettungskräfte versorgten die beiden Verletzten ambulant vor Ort.

Weil der Verdacht bestand, dass beide Frauen berauschende Mittel konsumiert haben könnten, entnahm ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg jeweils eine Blutprobe. Hierzu brachten die Polizisten beide zur Polizeiwache Präsidium. Die Minderjährige galt als vermisst und wurde von einer berechtigten Person bei der Polizei abgeholt.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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