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Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Anzeige

Duisburg (ots)

Am Mittwochvormittag (15. April, 10:40 Uhr) kam es auf der Duisburger Straße, in Höhe der Gartenstraße, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, weil ein Auto eine Fußgängerin erfasste und ohne anzuhalten die Fahrt fortsetzte.

Was genau geschehen ist:

Eine 91-Jährige überquerte den Ampelbereich der Duisburger Straße, als ein Opel Astra mit der Frau kollidierte und die Flucht in Richtung Marxloh ergriff. Die Seniorin stürzte mit ihrem Rollator nicht, klagte jedoch über leichte Schmerzen. Ein Zeuge (33) merkte sich das Kennzeichen und unterstützte 91-Jährige bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte.

Den Beamten teilte der 33-Jährige das Kennzeichen des Opels dann mit. Daraufhin machten Polizisten das Auto im Bereich der Duisburger Straße/Stockholmer Straße ausfindig. Am Steuer saß eine 81-Jährige, die jetzt im Verdacht steht, einen Unfall mit Personenschaden verursacht zu haben und anschließend geflüchtet zu sein.

Nun muss sich die 81-Jährige mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Das Verkehrskommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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