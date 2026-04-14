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Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Minderjähriger mit Messer verletzt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Mitarbeitende eines Krankenhauses nahmen am Montag (13. April) Kontakt zur Polizei auf, weil eine schwerverletzte Person (17) mit Stichverletzungen eingeliefert wurde. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der 17-Jährige bereits am Sonntagabend (12. April, 22 Uhr) im Bereich der Karl-Albert-Straße durch Personen verletzt worden sein soll.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt, woraufhin bei der Polizei Duisburg eine Mordkommission eingerichtet wurde. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise zu zwei Tatverdächtigen (17 und 43 Jahre). Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg durchsuchten die Beamten mit Unterstützung von Spezialeinheiten in der Nacht zu Dienstag (14. April) ein Objekt und stellten mögliche Tatmittel sicher. Die Tatverdächtigen konnte nicht angetroffen werden.

Die Ermittlungen - insbesondere zu den Hintergründen - dauern derzeit an. Die Mordkommission sucht nun weitere Zeuginnen und Zeugen, die am Sonntagabend im Bereich der Karl-Albert-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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